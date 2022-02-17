〈納諾新技術布局〉導入土地汙染整治應用 獲晶圓代工龍頭廠採用

納諾 - KY(6495-TW) 今 (17) 日宣布，推出新科技技術納米離子水及納米氫氣微氣泡離子水，可將重油汙染的土地復原，據悉，該技術已獲晶圓代工龍頭廠高雄廠採用，也是首度打入供應鏈，預計本月底進駐設備，此外，納諾該技術也與中國中石化簽約獲得採用。

董事長呂鴻圖表示，土壤整治過程中，必須避免讓空氣和水質造成二次污染，公司旗下的三項技術，包括納米微氣泡離子水、微生物菌修復技術與減壓蒸餾法，即可有效降低汙染。

該晶圓代工大廠的高雄廠區，基地位在中油高煉廠區，工程是由中興工程統包，其中 20 公頃的土地整治則由納諾接手。

呂鴻圖指出，開挖土壤時會揮發性有機物、苯等化學物質，並會瀰漫在空氣中，納諾推出的產品，可先噴灑納米微氣泡離子水，抑制異味與分解苯的毒性；而分篩後的汙染土壤，再依照油汙濃度，使用微生物菌修復技術或減壓蒸餾法，將土壤中的廢油進行油土分離，廢油即可回收。

據悉，納諾預計本月底開始陸續進駐設備，預計花一年多時間完成土壤整治，呂鴻圖補充，此案為示範工程，若工程順利完成、符合政府與客戶預期，未來將有機會取得標案。

納諾納米水技術也獲中國中石化採用，呂鴻圖表示，與中國中石化經過兩年進行土壤整治驗證，雙方在本月簽約合作，初步先整治天津大港油田 2000 噸土壤，營收貢獻約人民幣 150 萬元，後續有機會拿下青海中石化土壤整治計畫，每次約 20 萬噸土讓，未來 10 年商機超過人民幣 2000 億元。