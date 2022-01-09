中天兩項臨床將有進展 搶攻全球百億元微生態新藥市場

中天 (4128-TW) 看準全球 13 億美元 (約新台幣 360 億元) 微生態新藥市場，積極開發相關適應症新藥，預計今年有兩項臨床試驗會有進展，分別為糖尿病微生態藥物將完成收案並進行療效分析，以及與北醫附醫合作執行的非小細胞肺癌試驗將公布期中分析結果。

總經理郭明良表示，據統計，2026 年全球微生態新藥市場規模上看 13 億美元，年複合成長率高達 56.4%，為藥物開發新藍海，國際上許多製藥公司、新創業者也視為新營運成長動能。

中天技術平台已開發 650 個微生態庫，針對特定菌的增生與抑制篩選微生態進行新藥開發，目前主要以癌症、自體免疫疾病與糖尿病三大領域為主，其中，第二型糖尿病微生態藥物 TB900109，在體外與動物實驗數據正向，目前正在執行合併治療並完成 15 人收案的探索性試驗，預計今年 5 月完成試驗進行菌相與療效分析。

自體免疫疾病方面，中天則進行 MS-20 腸生態臨床研究，目前與台大醫院、中國附醫、北醫附醫等執行 6 種適應症臨床試驗，其中，與北醫附醫針對非小細胞肺癌患者的合作試驗，預計今年完成 30 人收案並進行期中分析。

此外，中天與中國附醫合作研發的大腸癌試驗，已完成腸道菌相與保健臨床案，共收納 100 個健康受試者，數據顯示對於大腸癌相關好壞菌具有顯著調控作用，其試驗是將 MS-20 與轉移性大腸直腸癌藥物 Stivarga 合併療法，整體存活率 13.6 個月優於 Stivarga 單一療法。