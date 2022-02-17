疫情炒熱電商業績 銀行攜手電商平台搶融資商機

銀行鎖定疫情時代下火熱的電商商機，攜手電商平台推出融資專案，包括台新銀行、渣打銀行分別與 PChome 商店街、平台供應商推出專案融資，滿足店家的融資需求。

疫情帶動下，銀行也將目標轉進電商旗下的賣家與供應商，渣打銀行今 (17) 日宣布與 PChome 合作推出「PChome 幫手貸」，搭配大數據運算模組預審機制提供線上購物平台供應商即時的融資需求。

除了融資服務外，幫手貸也同步結合「應收帳款」與「存貨融資」雙循環額度設計可隨借隨還，讓中小企業能以更有效率的供應鏈融資。

渣打銀行總經理韓德聖表示，「PChome 幫手貸」以供應商為中心的跨域式體驗結合「應收帳款 + 存貨融資」雙額度設計模式，讓供應商在 PChome 24h 購物的營運績效做為金融可信資料，並將供應商歷史資料納入額度利率評估機制。

韓德聖說，此舉不僅可精簡傳統企業融資的冗長放貸審查流程，供應商能在既有的供應商管理系統中，透過一站式顯示介面，即可同意資料交換，並指示銀行在符合相關法規情況下即時動撥提款。

韓德聖說，推出「PChome 幫手貸」服務，不僅滿足中小企業最即時的融資需求，也能協助銀行有效控管風險，也是渣打在台灣建構數位金融生態圈的重要拼圖之一。

台新銀行去年 5 月也與 PChome 合推「商店街飛速貸」，鎖定商店家賣家提供有融資服務，有資金貸款需求的賣家可直接在 PChome 的商店街網站直接申請，有別於傳統授信審查模式，飛速貸最快 4 小時可完成審查，最快 1 日內完成撥款，滿足賣家的資金需求。