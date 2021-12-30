元太力促生態圈發展 電子紙產業聯盟成員突破百家

電子紙大廠元太 (8069-TW) 力促電子紙生態圈，年中成立電子紙產業聯盟後，根據最新統計，截至 12 月 27 日已有 102 家企業參與，提前達陣年底突破百家的目標，展望未來，元太期許電子紙產業聯盟持續拓展八大智慧領域應用，明年目標則是達到 200 家企業參與。

元太在今年 5 月與京東方、興泰科技聯合發起成立電子紙產業聯盟，短短半年時間吸引逾百家企業加入，顯示產業看好電子紙應用逐步發酵。

目前已加入電子紙產業聯盟的成員，除元太外，台廠顯示器族群中，包含業成 GIS-KY(6456-TW)、和鑫 (3049-TW)、明基材 (8215-TW)、茂林 - KY(4935-TW) 都是成員之一，其他如英業達 (2356-TW)、所羅門 (2359-TW)、振曜 (6143-TW)、研華 (2395-TW)、晶宏 (3141-TW) 等也有參與。

電子紙產業聯盟表示，聯盟成員企業突破百家，寫下電子紙產業新里程碑，展現產業生態鏈企業凝聚、向心力，過去一年雖受疫情挑戰，但電子紙符合綠色低碳、數位化經濟發展策略，需求逆勢成長，將持續深化在電子書閱讀、新零售、教育、交通、醫療、工業、民航、物流、辦公等領域應用。

元太表示，電子紙產業聯盟是擴展生態圈的一大利基，雖然成員進出變動，但已提前達到百家目標，此外，元太本身也透過結盟八家模組合作夥伴，包含京東方、合力泰、東方科脈、群創 (3481-TW)、義烏清越、亞世光電、深圳聯積電子等，持續力拓全球電子紙市占率。