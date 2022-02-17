權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

群益金鼎證券 衍生性商品部 2022年2月17號9點27分

2/16 (三) 台股開盤就以 18,109.17 點站上萬八關卡，終場加權指數上漲 279.66 點，以 18,231.47 點作收，漲幅 1.56%。觀察 16 日市場概況，大盤成交金額 3,467 億元，權證更是交投熱絡，權證總成交金額逾 33.2 億元，權證佔大盤成交金額比例達 0.96%，占比為近五個交易日最高。從投資人現股看多金額前五名來看，航運族群依然最受到投資人青睞，長榮 (2603-TW)、華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW) 等標的皆依序入榜，其中，華航 16 日股價大漲 5.46%，收在 28.95 元，且位居現股成交量第一名。受惠於貨運需求旺盛、運費維持高檔，且疫情趨緩之下各國邊境逐漸解封，國際旅遊也有望於下半年復甦等利多因素，近期航運股表現持續強勁，針對前述標的，推薦投資人還可挑選 長榮群益 19 購 09 (062625)、長榮群益 18 購 16 (062255)、華航群益 18 購 04 (062912)、華航群益 1B 購 02 (063983)、萬海群益 17 購 08 (061649)、萬海群益 19 購 04 (062914) 等剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證參與現股漲勢行情。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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