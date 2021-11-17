〈元太法說〉明年上游材料產能擴增1.5倍 衝刺電子紙生態圈

電子紙大廠元太 (8069-TW) 持續擴充上游材料產能，除既有兩條產線外，今年決議再擴充四條材料產線，董事長李政昊今 (17) 日表示，預計年底將先開出一條，明年第二季再開出另外兩條，最後一條估明年底開出，2023 年貢獻產能，明年材料產能將較今年大增 1.3-1.5 倍。

元太目前只有兩條材料產能，分別在美國麻州、台灣林口，因應客戶需求，李政昊說，今年拍板在新竹設立新的四條材料產線，第一條已在試跑，預計年底到位、明年貢獻營收，第二條、第三條產線預期明年第二季到位，最後一條則估明年底開出，屆時總材料產能將達六條。

李政昊指出，目前產能仍不足以滿足客戶需求，對明年需求並不擔心，現階段將力拚加快材料產能開出時程，緩解產能需求，也透露在新竹規劃的新廠辦大樓中，已預留至少六條材料產線空間，未來將再依客戶需求，評估執行擴充。

元太近期持續著重上游材料端產能擴充，李政昊說明，元太未來會將產能擴充重心放在材料端，搭配目前 8-9 家模組廠商持續擴大電子紙生態圈，模組方面，雖然揚州廠不會再大規模擴充，但將專注 PI 柔性面板等關鍵材料。

展望明年，李政昊說，今年模組廠受缺料、停工影響程度大，估明年在客戶需求強勁帶動下，產線仍將維持滿載，看好明年模組業務將優於今年，但成長幅度小於材料端，法人認為，隨著元太材料產能放大下，有助毛利率回升。

另一方面，元太與京東方、興泰科技合作發起籌組電子紙產業聯盟，累計至今年 9 月，已有 90 家業者加入，元太預期，年底聯盟參與成員將突破百家，明年則將翻倍至 200 家。