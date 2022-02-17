美股重點新聞摘要2022年02月17日

今日操盤前瞻

美國 1 月開工率

美股財報：沃爾瑪、ROKU(盤後)

Fed 會議紀要：最快 3 月升息 準備大幅縮表

美國聯準會（Fed）周三（16 日）公布 1 月會議紀要顯示，Fed 很有可能最快在 3 月開始升息，但升息速度取決於經濟數據，與會官員並表示大幅縮減資產負債表可能是合適的。閱讀全文...

美國 1 月零售銷售數激增 3.8% 創 10 個月新高 遠超預期

美國商務部周三 (16 日) 發布報告顯示，由於通膨上升和節後消費持續不墜，消費者支出在 1 月大幅反彈，創下 10 個月來新高。閱讀全文...

北約指俄羅斯仍在烏克蘭邊境增兵部署 呼籲進行外交談判

北約 (NATO) 指責俄羅斯仍在繼續增加在烏克蘭邊境集結的部隊人數。莫斯科前一日聲稱已開始撤出部分軍事部隊。閱讀全文...

供應不足又逢需求遽增 資深分析師示警：原油不排除上探 150 美元

油價飆升之勢似乎沒有什麼能阻止。從 12 月至 1 月，國際指標布蘭特原油價格每桶已上漲約 11 美元，自 2 月初以來漲幅幾乎相同，原因是供應擔憂、通膨上升和地緣政治緊張局勢。閱讀全文...

南韓監管機構控特斯拉誇大電池性能 考慮祭出懲罰

路透社引述一位知情官員報導，南韓監管機構考慮對特斯拉 (TSLA-US) 祭出懲罰，因調查結果顯示特斯拉誇大了部分車型的電池性能。閱讀全文...

福斯飽受晶片荒之苦將進一步減產 估下半年短缺情勢好轉

福斯汽車執行長 Herbert Diess 周三（16 日）警告，由於今年依舊受晶片荒影響，可能將近一步削減沃爾夫斯堡（Wolfsburg）車廠產量，但預估晶片荒有望在今年下半年逐漸緩解。閱讀全文...