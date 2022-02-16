供應不足又逢需求遽增 資深分析師示警：原油不排除上探150美元

油價飆升之勢似乎沒有什麼能阻止。從 12 月至 1 月，國際指標布蘭特原油價格每桶已上漲約 11 美元，自 2 月初以來漲幅幾乎相同，原因是供應擔憂、通膨上升和地緣政治緊張局勢。

能源分析師表示，布蘭特原油突破每桶 100 美元幾乎是理所當然的。但現在，越來越多人預測原油將站上每桶 125 美元甚至更高。

JTD Energy Services 主管 John Driscoll 周一 (14 日) 表示，「由於資本勘探方面的投資不足，實體石油供應不足，供應短缺。」「在最悲觀假設中，原油可能突破每桶 120 美元，甚至高達 150 美元。」

布蘭特原油上周突破每桶 95 美元，為 2014 年夏季以來最高水平，同比上漲 63%。周三 (16 日) 上午 10 點 20 分在倫敦的交易價格為每桶 93.98 美元。

俄羅斯可能入侵烏克蘭的緊張局勢也有助於推高價格，即使周二 (15 日) 俄羅斯宣布部分軍隊從烏克蘭邊境地區撤回駐地，導致大宗商品價格較前一天下跌約 3%。雖然莫斯科否認了即將入侵的假設，但北約領導人和美國總統拜登堅持認為，戰爭的風險仍然很高。

但 Driscoll 說，「如今面對的不僅是地緣政治的利多，還有基本面。」「市場正處於所謂的急劇現貨溢價狀態，對任何即時可用的實體石油提供了溢價。需求正在復甦，但供應仍然短缺。」

這些短缺既存在於 OPEC+ 低於承諾增產的水平，也存在於新冠疫情爆發後美國和其他國家的產業投資不足和政府推動轉向再生能源。

標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 的數據顯示，擁有配額的 OPEC+ 成員國 1 月產量目標低於每天 70 萬桶，主要產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯的產量也低於配額。雖然承諾逐步解除創紀錄的減產，產能仍然趕不上。

這些並不是原油持續牛市的唯一跡象：資金正湧入石油相關股票的投資，國際石油業者正在賺取巨額利潤。隨著美國通貨膨脹率達到近 40 年來最高水平，分析師推薦能源股作為明智的投資。在全球供應鏈問題推動下，這種通貨膨脹不僅打擊了民生用油，而且還推高了石油鑽探商的成本，尤其是美國頁岩油田。油田服務公司表示，他們將把增加的成本轉嫁給生產商。

Driscoll 並不是唯一看多的分析師。摩根大通在 2 月 11 日的報告中預測，「由於閒置產能風險溢價擴大」，油價「很可能會超過每桶 125 美元」。「供應不足的問題正在上升。市場對產能緊張的認知也在增加。」