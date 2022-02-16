思科Q2財報盤後揭曉 市場關注產能是否足以滿足客戶需求

思科 (CSCO-US) 將於週三美股盤後公布會計年度 Q2 財報，除了關注需求水準外，投資人還將關注公司是否具備足夠產能，來滿足客戶的訂單需求。

思科去年 11 月發布 Q1 財報時預計，Q2 營收增幅將達 4.5%-6.5%，區間中位數為 126 億美元，較華爾街預期少了 3 億美元，Q2 Non-GAAP 每股淨利估落在 80 美分至 82 美分間，大致符合預期，思科將遜色的營收預期歸咎於持續的供應鏈問題。

思科執行長 Chuck Robbins 在上季的投資人會議上表示，需求正處於十幾年來最強勁水平，但供應鏈問題限制了公司生產與產品運輸，且導致毛利率面臨沈重壓力，預計 Q2 Non-GAAP 毛利率將落在 63.5％-64.5％間。

摩根士丹利分析師 Meta Marshall 認為，鑑於網絡需求相當強勁，思科本季財報應沒什麼太大問題，因此她將思科評級維持在「持有」(Equal Weight)，目標價 61 美元不變。

儘管如此，她對思科的財測展望抱持謹慎態度，認為隨著供應鏈問題惡化，接下來的問題在於思科是否能實現全年營收目標。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 也認為，思科 Q2 財報將實現穩定上揚，但他關注的重點與 Marshall 相同，在於思科的 Q3 與全年財測指引。他認為，雖然需求狀況不錯，但風險還是集中在供應鏈動態。

思科此前預計，截至 2022 年 7 月的會計年度營收將成長 5%-7%，大致符合華爾街預期的 5.8%，Non-GAAP 全年每股淨利估 3.38 美元至 3.45 美元，華爾街共識預期為 3.42 美元。