〈掌握國家發展契機〉智慧國家方案奠基 2025數位經濟規模力拚6.5兆元

行政院長蘇貞昌強調，科技力就是國力，涵蓋面向已擴及多項產業與社會層面。政府 2016 年啟動「數位國家．創新經濟發展方案 (2017-2025 年)」(簡稱 DIGI+ 方案)，目前已經升級至第二階段「智慧國家方案 (2021-2025 年)」，以支持總統蔡英文的 5+2 產業創新政策綱領，完備六大核心戰略產業發展，目標 2025 年數位經濟規模達 6.5 兆元，數位經濟占 GDP 的比率成長至 29.9%。

為因應後疫情時代，前瞻基礎建設計畫－數位建設於下一階段，以 5G 發展驅動台灣數位轉型與全球定位為推動策略，行政院表示，將於 2021-2025 年共投入 954 億元，建構支持台灣未來 10 年發展的數位建設。

除前階段已進行的五個主軸外，新增基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、5G 基礎公共建設、縮短 5G 偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等六大推動主軸，共 54 項重點建設項目。

另外，行政院自 2021 年起，推動健康大數據永續平臺、臺灣資安卓越深耕、Beyond 5G 衛星通訊、Å 世代半導體、雲世代產業數位轉型及先進網路建設，分別就關鍵技術與研發基盤加速生醫 / 防疫、資安、國防 (太空產業) 及資訊與數位等產業之全球戰略地位。

智慧國家方案總指標。(資料來源：行政院科技會報辦公室，2021 年 2 月)

借鏡其他國家數位政策，日本 2016 年發布「超智慧社會」(Society 5.0) 的科技創新政策與施政措施，以物聯網、大數據、人工智慧、機器人等資通訊技術為基礎，並藉由新經濟社會平台不斷創造新價值和新服務模式，滿足各式各樣的社會需求，提升日本的國家競爭力。另提出「IT 新戰略」，強調為解決少子化、高齡化所造成的勞動力下降問題。

回到我國的智慧國家方案，政府將從基盤、創新、治理、包容等四大發展面向規劃執行策略，首先，將建構高速、高效能、高信賴與全民近用之數位社會基盤；第二，營造高競爭力、高創新性、高多樣性及中小企業轉型之數位經濟。

第三，達成高品質、高流通、高價值與創新敏捷之資料治理楷模；第四，形塑高感知、高包容、高理解及應用自如之數位公民素質。

後疫情時代，人們的生活習慣大幅改變，並促成全球產業鏈重新定位。同時，零接觸經濟加速了產業的數位轉型，也擴大了國家數位基礎建設需求。

我國將推動數位建設 (2021-2025 年)，以建構支持台灣未來 10 年發展的數位建設為願景，涵蓋 54 項重點建設項目，最終推動「成為亞太區數位空間與創新的重要樞紐」、「5G 服務全面普及，布局全球 5G 產業鏈」，以及「產業數位轉型鞏固先進產業全球領先地位」等三大目標。