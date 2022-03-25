111年1、2月統一發票開獎 千萬特別獎18927486

111 年 1、2 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「18927486」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「82050976」，本期中獎發票自今年 4 月 6 日開始兌領，期限至 7 月 5 日止。財政部本期起取消「增開六獎」獎項。

1、2 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「18927486」；特獎 (200 萬元)「82050976」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「46596321」、「75704516」、「48632657」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

為提高民眾使用雲端發票誘因，今年 1、2 月期起，財政部調整統一發票開獎獎別及組數，雲端發票 500 元專屬獎項增加 65 萬組至 165 萬組，而 100 萬元獎維持 30 組、2000 元獎 1.6 萬組、800 元獎 10 萬組，同時，財政部取消 200 元的「增開六獎」獎項。

民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼的各種載具，索取雲端發票，並在開獎當月 25 日前設定領獎帳戶，獎金可自動匯入指定金融帳戶；若未設定領獎帳戶，仍可利用財政部官方「統一發票兌獎」APP 兌領獎金。