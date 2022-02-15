〈NCC展望〉低軌道衛星法規將公布 最快Q2開放業者申請

全球正發展低軌道衛星產業，台灣也加快低軌道衛星頻譜執照發放時程，國家通訊委員會 (NCC) 今 (15) 日表示，目前正在等待行政院公布頻譜分配計畫，最快第二季可以開放業者申請。

針對低軌道衛星頻譜釋照，NCC 表示，行政院近期將公布無線電頻率供應計畫，後續 NCC 會跟進發布相關辦理方法，外界無異議後，再開始受理業者申請低軌道衛星頻譜執照。

NCC 指出，過去 4G、5G 頻譜採公開競標方式進行，而低軌道衛星頻譜將會是台灣首次使用審查機制；申請者需要具備台灣電信事業，並能提供網路給一般大眾使用。

NCC 補充，由於目前低軌道衛星業者多為外商，如 SpaceX、OneWeb 等，若想進入台灣可能需要與台灣電信商合作、協商，且須符合電信管理法，保護消費者權益。

據統計，台灣 4G、5G 網路相當密集，全台涵蓋率高達 85%，NCC 認為，低軌道衛星主要滿足偏鄉地區的，而台灣網路密集情況下，商機應處於航空、遠洋業等。

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂日前透露，目前尚未與 Starlink 簽約，預估今年不會推出相關服務，NCC 對此回應，由於雙方合作還牽涉許多商業環節，各自利益考量，加上後續還要建置相關設備，今年確實難推出服務。