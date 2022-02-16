曾經列為「不可投資」 投資銀行今年轉向看好中國股市

隨著北京官方以「穩經濟」為今年重點主軸，中國人行加快釋出流動性，多家華爾街投行開始態度轉變，認為買進 A 股的時機可能已經來到。

先前，因中國監管政策不確定、與疫情等因素拖累，外資一直對中國股票保持謹慎態度。

不過，貝萊德在去年 9 月底，率先對 A 股轉為積極情緒。瑞士信貸 (Credit Suisse) 則在其 2022 年全球股票策略報告中，將中國股票評級上調至「增持」。

瑞信在一月下旬的報告中表示，相較於其他地區的貨幣政策正在收緊，中國正在放鬆，有助經濟動能好轉。

在政治方面，瑞信預計監管不確定性，將在 3 月份的全國人大會議後消退，維持相對靜默。

Bernstein 在一月發表了一份 172 頁的報告，題為「中國股票：不再『不可投資』」。

他們指出，相對於世界其他地區，人們對新增融資擴大的預期、更寬鬆的貨幣政策、和更具吸引力的股票估值。其他因素包括難得的選股機會、不斷增長的外國資金流入規模、和可觀的公司利潤，都是增持中國股票的理由。

匯豐銀行分析師也在 2 月 7 日的一份報告中指出，海外投資者對 A 股過於看空，並重申了其在去年 10 月對中國股市「增持」的立場。匯豐分析師預計，今年上證指數漲幅能達到 9.2%，而深圳成指的漲幅可能達到 15.6%。

高盛首席中國股市策略師 Kinger Lau 在 1 月 23 日的一份報告中說，由於估值仍然低於華爾街的本益比目標 14.5，預測 MSCI 中國指數今年將有 16% 的漲幅。

這份 89 頁的報告，名為「為什麼中國 A 股對全球投資者來說變得更有投資價值」，他們認為，如今外國投資者投資 A 股股票較容易，而長久以來，所持的比例卻顯得不足。