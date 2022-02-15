建業董事長：房企躺平 連黑鐵時代都不是了

建業集團董事長胡葆森表示，從黃金時代到白銀時代，再到黑鐵時代，房地產產業直接跳過「青銅時代」，對頂尖企業來說，至少目前仍是白銀時代，但對很多已經「躺平」的企業來說，連黑鐵時代都談不上了。

澎湃新聞報導，建業集團 14 日舉行媒體懇談會，針對萬科主席郁亮提及的「黑鐵時代」，胡葆森指出，從黃金時代到白銀時代，再到黑鐵時代，房地產產業直接跳過「青銅時代」，對優秀企業來說，至少目前仍是白銀時代，「但對很多已經躺平的企業來說，黑鐵時代都不是了」。

胡葆森說，2020 年 1 月中旬，建業在實現千億規模後，就提出要進入戰略鞏固期。建業要做好三個字「少、小、好」。少，就是不要開辟新的賽道，能合併就合併，能關閉就關閉，在難關沒過去的時候，不適合開辟新賽道；小，就是不要再追求規模成長；好，就是要在做少做小的前提下，把企業做好，用新的思維方式，做精做新，提升效率。

胡葆森、總裁王俊、建業地產執行長楊明耀、建業新生活執行長史書山、中原建業執行長馬曉騰等高層都出席這場會議。建業向外界說明集團目前的情況、面臨的風險、組織架構調整的原因以及未來調整方向。

針對建業今年面臨的最大風險和挑戰，王俊說，目前面對的最大風險，與整個產業一樣，仍是流動性風險。最大挑戰是整個房地產產業從「資本紅利時代」進入「管理紅利時代」。建業集團有四家上市公司，對於不同上市公司如何協同、深耕市場，如何提升管理效率，如何降本提質增效，這是建業接下來面臨的最大挑戰。