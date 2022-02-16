〈焦點股〉國際利多頻傳 記憶體族群歡騰

隨著俄烏緊張局勢和緩，記憶體族群今 (16) 日展開強彈，NAND Flash 大廠威騰因原料汙染事件，正式發函客戶調漲報價，加上歐盟、中國力推行動裝置充電接口統一，IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 股價一舉攻上漲停，站上月線，晶豪科 (3006-TW) 也直逼漲停價，此外，群聯 (8299-TW)、華邦電 (2344-TW) 等多檔漲勢都相當強勁。

台廠記憶體族群今天展開反攻，鈺創率先亮燈漲停，達 81.9 元，收復 5、10 日線及月線；晶豪科最高來到 155 元，漲幅達 9.5%。

記憶體三雄方面，以華邦電漲逾半根停板最為強勢，最高來到 34 元，創 1 個半月新高；南亞科也重回 80 元之上，最高來到 80.6 元，漲幅超過 2%，為半年多新高；旺宏同步在盤上表現。

記憶體廠威騰與鎧俠先前發生原料遭受汙染，影響全球記憶體供需，目前尚未確認恢復時程，TrendForce 預估，第一季 NAND 報價下跌幅度將由原先的 8-13% 收斂至 5-10%，第二季則由下跌轉為上漲 5-10%。

威騰已正式發函客戶，由於成本上揚，即日起調升所有 NAND 相關產品報價，法人認為，有利於群聯、威剛、十銓、宇瞻等 NAND 相關業者。群聯今天強彈近 5%，最高衝上 520 元，十銓、創見、威剛、品安等也都表現不俗。

此外，外電最新報導指出，歐盟成員國與立法官員即將在今年年底前通過手機、平板和耳機統一充電規格的政策，而中國工信部先前也力推「促進充電介面及技術融合統一」，恐迫使蘋果 (AAPL-US) 換成 Type-C 接口，帶動裝置端需求全面引爆，台廠供應鏈可望直接受惠。

