〈焦點股〉ABF載板廠1月營運靚 南電、景碩股價齊揚

ABF 載板持續供不應求，景碩 (3189-TW)1 月營收繳佳績，創歷史次高，法人也看好南電 (8046-TW) 1 月可望優於去年 12 月，目標價上看 1150 元，南電今 (8) 日在買盤積極追捧下，股價大漲逾 7%，站回 500 元之上，並收復半年線，景碩盤中也有 4% 的漲幅。

南電修正後的首季業績指引，暗示 ABF 載板將推動更優惠的定價，且需求仍有上行空間，外資出具最新報告，看好南電未來幾年積極擴充產能計劃，重申買入，目標價 1150 元。

南電近日股價有壓，今天在資金回籠下，一度勁揚 7.5%，最高來到 514 元，站上 5、10 日線及半年線，市場買盤踴躍；景碩今天同步上漲近 5%，最高衝上 212.5 元，收復月線支撐。

其他 PCB 族群也表現不俗，金像電、定穎、嘉聯益、泰詠、欣興、楠梓電、台郡、華通等，今天股價分別上漲 1-3% 不等。

景碩公布 1 月自結合併營收 33.59 億元，較去年 12 月逆勢成長 5.96%，年增幅達 33.69%，改寫單月歷史次高紀錄。在產能規劃上，去年底 ABF 載板月產能約 1800 萬顆，至 2022 年中目標為 2600 萬顆，2023 年中目標 4000 萬顆。

南電持續擴充 ABF 載板產能，預估樹林廠第一期和第二期擴建，分別在 2023 年、2024 年第一季投產；中國蘇州昆山廠第二期擴建，預估 2023 年第一季投產。展望未來營運，南電表示，將持續針對 2.5D/3D 先進封裝趨勢發展，開發更多高階 IC 載板，提升高值化產品銷售比重。

