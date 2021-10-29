景碩Q4營收首破100億元 外資上調目標價至300元

外資今日出具報告指出，景碩 (3189-TW) 第三季毛利率、營益率分別達 33%、17%，遠優市場預期，意味景碩在營運執行調度的能力已顯著提高，看好景碩第四季營收將首度突破百億元，每股純益則估達 2.8 元，並將目標價自 290 元調升至 300 元。

外資表示，景碩第三季持續受惠有利的定價環境，加上營收規模提升、產能利用率優化，毛利率衝上 33%，創下 12 年來新高，營益率也已連續兩季維持雙位數，為 2014 年來首見。

展望第四季，外資預估，景碩第四季營收、毛利率將持續提升，其中，營收估達 101 億元，毛利率則小幅提升至 33.2%，每股稅後純益 2.8 元，看好現今市場對其毛利率預估仍偏低，有助其成為股價上漲的潛在動能。

外資認為，景碩現今不論 ABF、BT 載板能見度都已看至明年，其中，ABF 載板已達明年第二季，BT 載板則為第一季，尤其 ABF 載板供給將一路缺至 2025 年，並預期景碩明年 ABF 載板價格仍可再上漲 10-15%。

景碩第三季營收 97.68 億元，季增 19.54%，年增 42.14%，毛利率 32.98%，季增 5.88 個百分點，年增 12.09 個百分點，營益率 17.32%，季增 4.88 個百分點，年增 13.22 個百分點，稅後純益 13.85 億元，季增 62.37%，年增 134%，每股稅後純益 3.07 元。

景碩前三季營收 257.19 億元，年增 31.55%，毛利率 27.93%，年增 7.45 個百分點，營益率 12.5%，年增 8.44 個百分點，稅後純益 24.96 億元，年增 571%，每股稅後純益 5.54 元。