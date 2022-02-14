永豐銀導入10%綠電 啟動屋頂光電實驗計畫

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行積極力挺 2050 年淨零碳排目標，今 (14) 日宣布自今 (2022) 年 7 月起自主使用綠電，每年預計採購 260 萬度綠電、約當全行一年用電量 10%，一年減碳千噸，並將在自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫。

永豐銀行表示，母公司永豐金控永續發展委員會－環境永續小組訂定「推動氣候變遷減緩行動」方案，包括持續提升再生能源使用比例及減碳目標。以 260 萬度電力估算，預計銀行導入綠電後每年減碳可達 1323 公噸、約當 3.4 座大安森林公園 1 年的碳吸附量，有效達成母公司制定的減碳目標，以具體行動實現產業共好理念，啟動綠能、低碳轉型計畫，邁向永續金融願景。

永豐銀行指出，自 2012 年起即積極響應綠能產業發展，以金融業務為核心，配合政策及產業發展，戮力推動綠色金融，2020 年 2 月簽署「赤道原則」，成為全球第 102 家赤道銀行；同年 7 月促成首筆民間綠電交易，扮演綠電交易自由化的重要推手，並協助企業接軌 RE 100(百分之百再生能源) 國際潮流，站穩台灣綠色金融領導業者地位。

永豐銀行深耕綠色產業生態圈不遺餘力，截至去年底，旗下合作太陽光電廠逾 5,800 座、總裝置容量約 1.92 GW（Gigawatt；百萬瓩），年發電量約 24 億度、可支應 75 萬家庭用戶一年所需。