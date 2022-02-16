〈台股盤中〉俄烏局勢暫時緩解 電子、航運領軍反彈逾200點

俄烏緊張局勢暫時緩解，美股四大指數全數收紅，也激勵台股今 (16) 日反彈，在電子、航運族群點火領軍下，午盤前大漲逾 200 點，收復萬八關卡，也重新站回 5 日線、10 日線、月線之上，今預估成交量也較昨日放大至約 2800 億元。

觀察指標電子權值股走勢，台積電通過去年第四季配息 2.75 元外，也宣布將買回 1387 張自家股數，今日漲近 1.5%，站回 5 日線、10 日線之上，聯電、聯發科、鴻海、世界先進、日月光投控表現也不俗，漲幅落在 1-2%。

高價股也全面走揚，世芯 - KY 午盤前強漲逾 9%，一度亮燈漲停，股王矽力 - KY、力旺、AES-KY、旭隼漲幅超過 3%，信驊、大立光、譜瑞 - KY、祥碩、聯發科、緯穎均力守盤上。

台積電昨日董事會也核准資本預算約 209 億元，將用於建置及升級先進製程產能，根據先前法說會，台積電估今年度資本支出計畫將達 400-440 億美元，創下歷史新高，多檔供應商今日也強勢表態，中砂午盤前亮燈漲停，辛耘、光罩也大漲逾半根停板。

盤面上航運族群續強，航空雙雄放量大漲，華航大漲 6%、長榮航也上漲 4%，海運族群中，榮運、慧洋 - KY、萬海、台驊投控等表現也不俗，載板三雄也出現反彈，欣興漲逾半根停板，南電、景碩也有 2% 漲幅。

從成交比重觀察，隨著權值股領軍反彈，電子族群午盤前成交比重達逾 6 成，而航運族群成交比重也占約 2%，生技醫療、金融保險則各有 4%、3%。

隨著俄烏緊張情勢暫時緩解，法人認為，地緣政治風險不至於進一步升溫，也激勵各國股市出現反盤，但美國通膨壓力尚未緩解，聯準會預告最快 3 月升息，將持續干擾國際股市後續走勢，短線操作上仍應居高思危。