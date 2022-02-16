〈台股盤前〉美股四大指數反彈 大盤有望收復10日線重啟反彈

台股 15 日出現短暫反彈，指數中場不敵賣壓由紅翻黑，跌破萬八關卡，但隨著俄烏緊張局勢緩解，美股應聲反彈，外資賣壓可望舒緩，預估台股今 (16) 日有望止跌反彈，重新站回 10 日線。

先前受俄烏情勢與美國升息消息面干擾，台股 14 日起持續遭外資倒貨大砍，短短兩天交易日即賣超 368 億元，大盤加權指數應聲下挫失守 18000 點關卡，包含電子、金融全都成外資調節標的。

不過隨著俄羅斯宣布部分撤軍，俄烏緊繃氛圍暫告緩解，美股四大指數包括道瓊工業、那斯達克、標普 500 與費城半導體指數全數上漲做收，與美股高度連動的台股今天有望擺脫外資沉重賣壓，跟進美股啟動反彈行情。

法人表示，在美國升息與俄烏地緣政治等外在因素干擾下，台股呈現價跌量縮的觀望格局，目前俄烏緊張關係暫告緩解，而美國升息已成定局，如果聯準會沒有「更鷹派」的訊息釋出，預期消息面干擾可望逐漸淡化。

法人指出，目前大盤交易量低於 3000 億元且連日萎縮來看，市場尚未出現恐慌性拋售賣壓，短線仍有季線可支撐，儘管俄烏緊繃關係暫時緩解，但預料大盤仍難脫震盪整理格局。另外，今天適逢台指期結算，外資在選擇權與布局動向，將牽動台股後市表現。