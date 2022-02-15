台股翻黑站不穩萬八 外資持續提款 三大法人賣超182.32億元

台股翻黑站不穩萬八 外資持續提款 三大法人賣超182.32億元。(圖：AFP)
台股翻黑站不穩萬八 外資持續提款 三大法人賣超182.32億元。(圖：AFP)

台股今 (15) 日止跌回升，由航運、觀光類股領軍，帶領大盤站回萬八、直逼 18100 點，但電子股只演了半場好戲，尾盤賣壓出籠，金融股也無力撐盤，指數急挫 45 點，終場收 17951 點，10 日線得而復失，三大法人合計賣超 182.32 億元，外資續砍 162 億元。

加權指數成交值萎縮至 2318.4 億元。觀察法人資金變動情形，外資今天持續賣超 162.21 億元；投信加碼買超 19.85 億元，為連 11 買；自營商持續賣超 39.96 億元。三大法人合計賣超 182.32 億元。

晶圓雙雄今天表現不同調，台積電一路在平盤附近拉鋸，終場翻黑以 633 元作收，聯電一度漲逾 2%，終場漲幅收斂至 1% 內，收 53.5 元；電子權值股午盤賣壓逐漸湧現，包括聯發科、友達等均收黑；金控雙雄漲勢縮小，中信金、台新金、元大金等均下跌 1%。

長榮航今天股價續強，一度漲近 9%，最高來到 31.95 元，再創 2011 年 2 月上旬以來新高，反映空運價格居高的同時，客運今年起有望進入復甦階段，吸引投資人提前布局，長榮航收盤漲逾 7%，華航終場也漲近 3%。貨櫃三雄表現不同調，長榮上漲逾 1%，萬海則收黑。

疫情指揮中心規劃調整國內入境檢疫天數縮短至 10 天，同時放寬商務人士入境，可望於 3 月中上路，觀光局更透露，跨境旅遊希望最快在第 3 季開放，激勵觀光類股強勢走揚，易飛網、山富、五福及洛碁一度亮燈漲停，王品、美食 - KY、六角、御頂、力麗店等多檔，漲勢都相當凌厲。

高端疫苗旗下新冠疫苗在巴拉圭執行的三期臨床試驗，期中分析解盲數據達標，同步取得巴拉圭緊急使用授權 (EUA)，激勵今天股價跳空漲停 265 元，大股東基亞、云辰母以子貴，也一度觸及漲停。

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