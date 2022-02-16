電金傳齊反攻 台股大漲279點收18231點奪回月線

俄羅斯入侵烏克蘭疑慮暫緩，帶動美股收高，台股今 (16) 日也展開強彈，電子權值股回神大漲，金融、傳產也來助攻，指數開高走高，終場上漲 279.66 點或 1.56%，收在 18231.47 點，重回月線之上，成交值略增至 2690.2 億元。

中小型股表現活蹦亂跳，櫃買指數終場上漲 1.39%，收在 220.67 點，成交值 780.58 億元。上市櫃成交值合計 3470.78 億元。

權王台積電今天股價強彈 2%，收在全場最高 646 元，市值回升至 16.75 兆元，聯發科、聯電、瑞昱、日月光投控、大立光、國巨等電子權值股也有 1-2% 的漲幅。金融、傳產同步走揚，台塑領漲 2.4%，南亞、台化均漲逾 1%，富邦金、玉山金同步上漲超過 1%。

晶圓代工龍頭台積電積極擴廠增加產能，董事會核准 209.44 億美元的資本預算，約合新台幣 5550 億元，帶動台廠設備及工程供應鏈表現，包括京鼎、帆宣、亞翔、家登、信紘科、辛耘等，漲勢都相當強勁，而再生晶圓廠中砂股價更直奔漲停，達 110.5 元。

ABF 載板大廠欣興及南電今天連袂大漲半根停板，景碩漲幅則收斂至 1% 內，其他 PCB 族群方面，敬鵬、燿華、金像電、華通、定穎等也有 2-3% 的漲幅。

各國陸續宣布將開放邊境管制，台灣最快 3 月中鬆綁商務客入境，航空雙雄今天持續獲買盤力挺，長榮航一度衝上 32.65 元，續改寫 11 年新高，同時吸引短線當沖客進場，尾盤漲幅縮至 1%，華航落後補漲逾 5%，收在 28.95 元。

值得注意的是，藥華藥與國際藥廠 AOP 仲裁案，獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，藥華藥不需支付原仲裁判約新台幣 48 億元賠償，激勵股價跳空漲停，達 272.5 元。