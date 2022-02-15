俄羅斯宣布部分軍隊將由烏克蘭邊境撤回原基地

俄羅斯政府周二 (15 日) 宣布，莫斯科開始將烏克蘭邊境的一些部隊遣送回原有的基地。

俄羅斯國防部發言人 Igor Konashenkov 在聲明中表示，最近被派往與烏克蘭接壤的俄羅斯南部和西部軍區的部隊已經完成軍事演習，「已經開始經由鐵路和公路運輸，並將於今天開始轉移到其原駐紮的軍事要塞。」

他還宣布，目前在鄰國白俄羅斯進行軍事演習的俄羅斯軍隊將在 2 月 20 日演習結束時返回其永久基地。

他補充說，俄羅斯將在其他地方繼續進行軍事演習，並計劃於周六 (19 日) 在白俄羅斯進行實彈演習。Konashenkov 說，海上軍演仍在進行中。

他補充說：「參加這次演習的東部軍區部隊和空降部隊與白俄羅斯武裝部隊合作，正在開展防禦行動中擊退對盟國的侵略。」

上周數千名俄羅斯軍隊開始進行軍事演習，此舉被視為莫斯科展示實力的舉動。在此同時，有超過 10 萬名士兵、坦克、導彈甚至新鮮血液供應被轉移到俄羅斯與烏克蘭的邊境。

莫斯科一再堅稱它沒有入侵烏克蘭的計畫，但最近幾天西方國家一再警告入侵可能迫在眉睫。

《路透》報導，克里姆林宮周二表示，俄羅斯一再強調其部隊將在參加軍事演習後返回基地。

根據報導，克里姆林宮發言人指稱美國警告莫斯科將在周三發動襲擊是「毫無根據的歇斯底里」。

BlueBay Asset Management 新興市場高級主權策略師 Timothy Ash 周二在報告中表示，「如果普亭真的先退一步，這對拜登、烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskyy 和西方來說將是巨大的勝利。」「他們指責普亭威脅性的軍事行動，且並沒有在紅線上做出任何讓步。」

但他補充指出，整個局勢將視為普亭的重大失敗，「他達得了什麼成就？」「結果只是將西方加強北約的團結；烏克蘭的主權得到確認，甚至更形加強。」

Ash 補充說，由於俄羅斯的侵略活動，烏克蘭軍隊現在擁有更好的武裝和更好的自衛能力，「俄羅斯被視為不可靠的能源供應商，西方將加速分散來源，遠離俄羅斯能源。」「普亭的虛張聲勢被看破手腳。他可能在俄羅斯和烏克蘭之間密切的歷史關聯繫上寫下一筆，但大家會記得他是真正失去烏克蘭的俄羅斯領導人。這將是他在歷史上的地位：他加速了烏克蘭的西方定位。」