FSB：加密貨幣恐對金融穩定構成威脅 須擬定對策

20 國集團 (G20) 的風險監督機構—金融穩定理事會 (FSB) 周三 (16 日) 表示，快速發展的加密市場可能對全球金融穩定構成威脅。

在周三發布的一份報告中，FSB 審查了與比特幣、穩定幣和去中心化金融 (DeFi) 等，無擔保加密資產以及加密交易平台相關的潛在漏洞，並認為，儘管全球加密市場仍然相對較小，並且全球加密使用的程度各不相同，但金融穩定的風險「可能會迅速升級」。

FSB 表示，數據缺口導致難以評估加密貨幣的充分利用，許多投資者也不完全了解他們購買的是什麼，報告同時關切加密貨幣在洗錢、網路犯罪和勒索軟體的風險。

FSB 在報告中說，大型銀行和避險基金等傳統金融機構也愈來愈多地參與其中，另外也有一些衍生品，成為複雜投資策略中的加密資產參考指標。

這份新報告是在包括美國和英國在內，多個司法管轄區的監管機構得出類似結論之後發布的。在截至 2021 年 10 月的 5 年中，加密貨幣市值增長了約 200%，達到創紀錄的 2.7 兆美元。

報告認為，「加密資產市場正在迅速發展，由於其規模、結構脆弱性，以及與傳統金融體系的日益緊密的聯繫，它們可能達到對全球金融穩定構成威脅的地步。」

FSB 強調，有必要就可能的政策回應進行及時和防範性的評估。

這項示警是 FSB 基於 2018 年發布的上一份報告進一步演進而來，當時得出的結論是，加密資產「不會對全球金融穩定構成重大風險」。