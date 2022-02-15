蘋果和谷歌應用商店作法在荷蘭面臨集體訴訟

荷蘭企業家 Alexander Klöpping 領導的一個基金會開始收集消費者索賠案件，針對蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的應用商店在荷蘭提出集體訴訟。

該集體訴訟在舉行任何法庭聽證會之前仍面臨法律障礙，但反映出對兩家公司向開發商收取佣金的批評越來越多，而荷蘭作為起訴跨國公司的司法管轄權越來越受歡迎。

Klöpping 是 Blendle 的聯合創始人；Blendle 是一個讓用戶能夠購買個人新聞文章的數位平台，他於 2020 年出售該平台。他表示，對科技巨頭提告的決心源於他在 Blendle 的經驗。

他說，「它現在受到如此多關注的原因是，每個人直覺都認為大型科技公司擁有不對等的權力。」雖然開發商對應用商店抱怨最多，但成本最終轉嫁給消費者。

這個在荷蘭提出的集體訴訟已編入 2020 年議程，並已發送正式通知給蘋果和谷歌。下一步將是在 4 月向阿姆斯特丹地區法院提交證據。如果法官同意，法院將開始評估投訴內容。

蘋果已經因其應用商店規定而受到荷蘭當局的指責。去年 12 月，消費者和市場管理局 (ACM) 下令蘋果開放交友軟體開發人員在荷蘭提供非蘋果支付選擇。

提出上訴的蘋果公司因未能遵守規定而每周被罰款 570 萬美元，最近一次是在周一 (14 日)。