富采旗下晶電對Lowe’s提專利侵權訴訟 勝訴獲賠212萬美元

美國加州中區地方法院陪審團一致認定 Lowe's Home Centers 故意侵犯富采 (3714-TW) 旗下子公司晶電三篇 LED 燈絲燈泡專利，需支付晶電 212 萬美元 (約合新台幣 5892 萬元) 損害賠償金，基於陪審團故意侵權的決定，晶電也將向 Lowe's 主張加重損害賠償。

Lowe's 銷售由浙江陽光照明製造的 64 款 LED 燈絲燈泡，被陪審團認定故意侵犯晶電美國專利'780 權利要求第 1、3、7 項，'771 專利權利要求第 38 項、及'738 專利權利要求第 1-3 項和第 8 項。此外，陪審團也認定 Lowe's 未能證明'771 專利喪失新穎性，更確認'771 專利的有效性。

晶電 2017 年 4 月 28 日在美對 Lowe's 提起專利侵權訴訟。晶電在訴狀中指出，Lowe's 販售的 LED 燈絲燈泡侵犯數件晶電專利，包括'771 專利，發明名稱「高功率 LED 燈」、'780 專利，發明名稱「發光裝置及其製造方法」、及'738 專利，發明名稱「具有黏結層之發光二極體陣列」。

晶電投入數百萬美元於 LED 技術研發，已獲證及申請中的專利超過 4000 件，包括本案中的 LED 燈絲燈泡。

晶電強調，創新對公司技術開發極其重要，應受到尊重並得到合理回饋，才能不斷推動公司技術創新。對陪審團裁定結果感到滿意，並會持續對未經授權使用晶電技術的人採取必要行動，以保護客戶、策略夥伴及股東的權益。

