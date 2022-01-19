微軟動視暴雪收購案真能成？華爾街只信6成

微軟 (MSFT-US) 以 687 收購動視暴雪的交易並非板上釘釘，由於該交易可能受反壟斷審查，收購交易套利者認為，該交易完成的可能性約 60%。

動視暴雪 (ATVI-US) 股價週二上漲 25.9% 或 16.92 美元，至 82.31 美元，略低於微軟全現金收購價提出的每股 95 美元價碼，倘若華爾街有信心該交易將獲准，那麼交易價格應該接近 90 美元。

套利者將今天該股上漲的 16.92 美元，除以交易完成後較週五收盤價每股近 30 美元的潛在收益，以計算交易完成的隱含機率，而得出的數據略低於 60%。

這建立在倘若交易破裂，動視暴雪的股價將跌回週五收盤價左右，以及該收購交易需花費一年多的時間完成。

對於那些願意押注交易完成的投資者來說，他們的投資報酬率約 15%，典型套利交易的回報大致上只有偏中值的個位數百分比 (5%)，因此這 15% 的回報已屬高回報。

微軟週二下跌 2.4%，收 302.65 美元。

該交易的成功率也反映出美國拜登總統領導下的反壟斷環境艱難，例如聯邦貿易委員會 (FTC) 主席 Lina Khan 等新監管機構對大型併購持懷疑態度。此外，該交易尚須中國監管部門的批准，其結果如何更難預測。

儘管微軟不像 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US) 那些「Big Tech」遭監管機構和立法者緊迫盯人，但微軟市值 2.3 兆美元，為全球第二大企業，僅落後蘋果 28 億美元，且該交易正如微軟所言，將使其成為全球第三大遊戲玩家，僅次於騰訊控股 (TCEHY-US) 和 Sony (SONY-US)，並且是美國最大的玩家。騰訊週二挫逾 5%，而 Sony 週二大跌 7% 以上。

這回微軟恐怕會受到監管單位有史以來最大關注。

《巴倫周刊》指出，《使命召喚》這類動視暴雪的遊戲在 Sony 的 PlayStation 遊戲平台上大受歡迎，但這是微軟 Xbox 遊戲機的主要競爭對手，倘若微軟將動視暴雪的遊戲侷限在 Xbox 遊戲平台上，恐怕非監管單位樂見，而這個懷疑其來有自，例如 PlayStation 上就不能玩微軟熱門遊戲《Halo 》。

FTC 和司法部的官員在週二的聯合新聞發布會上拒絕就該交易發表評論。微軟對動視暴雪的收購交易是美拜登政府對大型併購立場的關鍵考驗，考慮華府反壟斷的環境，華爾街採謹慎態度看待並不意外。