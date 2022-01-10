莫德納研究今秋推出omicron加強劑 輝瑞：3月就可以準備好！

隨著世界各國安排針對 omicron 變種病毒進行年度疫苗接種計畫的同時，莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 正在研究一種針對該病毒的加強劑，預計在今年秋季推出。

莫德納 CEO Stephane Bancel 表示，「我們在與世界各地的公衛領導人討論，以確定在 2022 年秋季推出加強劑的最佳策略。我們相信它將能控制 omicron。」

Bancel 表示，omicron 特定加強劑將很快進入臨床試驗，Moderna 正在討論該疫苗是否需要額外鎖定任何其他病毒，「我們需要小心地盡量領先病毒，而非落後於病毒。」

不過輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) CEO Albert Bourla 表示，針對 omicron 變種病毒的疫苗最快將於 3 月準備就緒，該公司已經開始生產這些試劑。

Bourla 表示，「這款疫苗將在 3 月準備好。我們已經開始試產部分數量。」

他說，該疫苗還將針對正在流行的其他變種病毒。他說，目前尚不清楚是否需要生產 omicron 疫苗或如何使用它，但輝瑞將準備好一些劑量，因為有些政府希望盡早做好準備。

Bourla 說，「希望我們能夠取得更好的保護，特別是針對避免感染的保護，因為這樣可以預防住院和嚴重疾病。現在它的出現是很合理的，只要你接種了所謂的第三劑疫苗。」

莫德納已與英國、南韓和瑞士簽署了價值 185 億美元的預付款協議，在今年秋季提供疫苗。Bancel 表示，莫德納今年可以提供 20 億至 30 億劑加強劑。

根據英國衛生安全局最近的一項研究，來自英國的真實數據顯示，加強劑在防止 omicron 症狀感染方面的有效性高達 75%。

然而這項研究也指出，莫德納和輝瑞公司最初的兩劑疫苗在第二劑疫苗 20 週後預防感染的效果只有 10% 左右。不過，最初的兩劑仍然可以很好地預防嚴重疾病。