俄外長建議續循外交途徑解決紛爭 俄羅斯動武可能性可能暫時降低

俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov 周一 (14 日) 向總統普亭 (Vladimir Putin) 建議，在烏克蘭緊張局勢加劇之際，莫斯科應繼續尋求外交途徑努力向西方爭取安全保障。

Lavrov 告訴普亭，美國已經提出降低軍事風險的具體建議，但也表示歐盟和北約軍事聯盟的反應並不令人滿意。

在一場電視轉播中，普亭詢問 Lavrov 是否有可能達成協議以解決俄羅斯的安全問題，或者是否只會被拖入漫長曲折的談判中。

Lavrov 回答說：「我們已經不止一次地警告過，我們不會允許就今天需要解決的問題進行無休止的談判。」但身為外交部長，他說，「我必須說，機會總是有的。」

他補充說：「在我看來，可能性遠未耗盡。在目前的階段，我會建議繼續並促成談判。」

在美國一再警告俄羅斯可能隨時襲擊烏克蘭之後，這些評論似乎代表俄羅斯即將採取軍事行動的可能性降低。

莫斯科在俄羅斯與烏克蘭邊境附近集結了超過 10 萬名部隊，一再否認有任何入侵計劃，並指責美國及其盟友反應過度。

Lavrov 表示，在他向數十個歐盟和北約成員國寄出一封關於「不可分割的安全」的信函之後，，他收到了「不甚滿意」的答覆。他在信中提到俄羅斯抱怨烏克蘭和西方國家正在以犧牲俄羅斯為代價來加強他們的安全，以及這違反了國際協定。

他說，「我收到了不滿意的答覆，各國部長都沒有回應我的直接訊息。」「因此，我們將繼續尋求每個國家的具體反應。」