特斯拉又在美召回近58萬輛車 這次是因爲Boombox功能

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週四 (10 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 正於美國召回近 57.9 萬輛電動車，因為這些車輛的 Boombox 功能，有干擾行人警示音的疑慮，不符合聯邦安全規範。

特斯拉本次召回範圍包含 2020 年至 2022 年生產的 Model S、Model X 和 Model Y，以及 2017 年至 2022 年的 Model 3。

NHTSA 指出，特斯拉的 Boombox 模式允許電動車在行駛期間透過外部喇叭發出音效，這不符合聯邦汽車安全標準下，對電動車警示音的最低要求。

不像傳統的引擎驅動汽車，電動車在行駛期間發出的噪音較小，低速行駛下甚至幾乎沒有聲音，有引發交通意外的疑慮，美國、歐盟在內等監管機構因此立法要求電動車必須使用車輛警示系統，來維護道路安全。

特斯拉的 Boombox 模式之所以違反安全規範，是因為這項功能允許駕駛透過汽車配備的外部喇叭播放音效，當局擔憂這項功能恐干擾行人警示音的發出。

NHTSA 表示，特斯拉可透過無線軟體更新，來限制 Boombox 的使用情境，像是禁止電動車在 D 檔 (前進)、N 檔(空檔) 或 R 檔 (倒車) 時使用。

這已經是特斯拉過去 2 週以來第 4 次公開召回自家電動車，在前 2 次召回行動中，特斯拉均違反了聯邦汽車安全標準，剩下的則是軟體問題。