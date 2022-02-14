閎康去年稅前賺逾1股本 未來三年將擴大資本支出

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (14) 日公布去年自結，受惠高毛利率檢測訂單暢旺，去年稅前盈餘 6.73 億元，年增 48.89%，每股稅前盈餘 10.88 元，大賺超過 1 股本，且為因應未來不斷增長的需求，也宣示未來三年將擴大資本支出，在中國、台灣、日本三地進行大規模擴產。

閎康去年第四季營收 9.14 億元，年增 11%，毛利率 37%，年增 4 個百分點，營益率 19.26%，年增 2.47 個百分點，稅前盈餘 1.92 億元，年增 32%，每股稅前盈餘 3.08 元。

閎康去年全年營收 33.61 億元，年增 10%，毛利率 36%，年增 7 個百分點，營益率 19.93%，年增 5.46 個百分點，稅前盈餘 6.73 億元，年增 48.89%，每股稅前盈餘 10.88 元。

閎康今日也同步公告 1 月營收，受惠先進製程檢測訂單需求穩健，營收達 3.02 億元，月減 10.9%，年增 23.38%，創下同期歷史新高。

閎康去年受惠半導體業蓬勃發展、提前布局的檢測產能發酵，營收、獲利同步創高，尤其受惠先進製程檢測和車用電子驗證等訂單強勁，高毛利產品銷售比重提升，毛利率大增，也推升獲利成長幅度大於營收。

展望後市，閎康看好，由於全球半導體需求持續增加，加上閎康在中國、日本和台灣都有實驗室，可第一時間滿足客戶需求，且台系半導體廠前往日本設廠，日本實驗室成長可期；法人預估，閎康今年營收年增將達 2 成以上。

為因應未來數年 5G、HPC 及車用電子趨勢，閎康預計未來三年在上海、廈門、日本及台灣同時投入資本支出、增加產能，並考慮在深圳、蘇州、合肥、武漢、西安等地擴點，預期海外市場新增產能將佔未來 3 年的三分之二以上，與客戶成為戰略合作夥伴，並創造更多價值。