義隆去年稅前盈餘60.61億元 年增56%創歷史新高

觸控板模組龍頭義隆 (2458-TW) 公告自結，受惠筆電 IC 銷售暢旺，去年全年稅前盈餘 60.61 億元，年增 55.65%，依照目前股本計算，每股稅前盈餘 19.95 元，寫下歷史新高。

義隆去年第四季營收 41.62 億元，季減 16.36%，年減 10.44%，營益率 27.22%，季減 6.39 個百分點，年減 2.07 個百分點，稅前盈餘 13.9 億元，季減 17.27%，年減 0.58%。

義隆去年全年營收 183.28 億元，年增 21.38%，營益率 30.91%，年增 2.98 個百分點，稅前盈餘 60.61 億元，年增 55.65%。

義隆去年第四季受 Chromebook 需求趨緩，加上去年同期、前季基期較高影響，營收下滑達 1 成以上，不過，全年來看，受惠筆電觸控板模組、觸控螢幕 IC、指紋辨識、小紅點等需求暢旺，加上售價調漲，推升營收、獲利雙雙改寫新猷。

展望後市，隨著 Win11 正式推出，市場也迎來一波換機潮，尤其此次更新距離 Win10 推出已長達 6 年，並迎來全新的人機介面改版，也為義隆帶來三大機會，包括觸控板、觸控螢幕與指紋辨識，且 IC 單價也可望顯著提高。