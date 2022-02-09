華為禁令下趁勢崛起 中興通訊採台積電製程開發5G基地台晶片

日經亞洲評論 (Nikkei Asia) 引述知情人士報導，就在華為備受美國打壓之際，中國第 2 大電設備商中興通訊正趁勢崛起，積極強化自家晶片設計實力，並採用台積電先進 7 奈米製程開發 5G 基地台處理器。

知情人士向日經表示，中興通訊持續在開發自家的 5G 基地台處理器，除了使用台積電 7 奈米先進製程外，也採用台積電的晶片封裝技術。

一位熟悉中興內部情況的知情人士透露，過去幾年以來，中興追求晶片能力的態度變得相當積極，雖然產出規模較小，但進展令人感到驚嘆。此外，該公司甚至考慮採用比 7 奈米還要更先進的製程。

自美中關係趨緊以來，中興通訊便積極強化自身的科研實力，在競爭對手華為深受美國政府打壓之際，提升技術實力成為中興保護自身免於地緣政治緊張影響的一種方式。

美國政府曾在 2018 年 4 月對中興通訊實施出口禁令，禁止美國企業與之往來，該項禁令在中興支付 14 億美元罰款，並同意改組管理團隊、接受法律規範監控後，於同年獲得撤銷。但出於國安疑慮，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 仍禁止美國電信營運商使用華為及中興的設備。

中興通訊先前向供應商表示，今年目標為國內伺服器出貨量實現雙位數增長，以擴大中國市占率，尤其是用於基地台的伺服器。日經指出，這對受制美國出口禁令，難以取得關鍵零件的華為來說，恐構成巨大挑戰。

雖然中興通訊不像華為、聯想等國內同業一樣，在全球伺服器市場佔有重要地位，但該公司去年前 3 季的伺服器和儲存解決方案收入較 2020 年同期翻倍，中興也特別強調，其已連續 3 年成為中國移動最大的伺服器供應商，鑑於中國移動為中國最大電信營運商之一，這項里程碑顯見中興伺服器業務在中國市場的地位。

Omdia 資料中心 IT 分析師 Manoj Sukumaran 表示，對浪潮 (Inspur)、聯想 (Lenovo)、H3C 及中興通訊等國內競爭對手來說，華為中國業務表現式微可說是一大福音，上述公司去年 Q3 的營收均取得成長。

LightCounting 首席分析師 Stephane Teral 也表示，雖然華為仍是中國最大的電信設備商，但中興通訊的中國市占率已有顯著成長，該公司 2020 年的中國市占率為 30%，去年的市佔率預估值則為 35%。

Teral 說，中興持續貫徹堅持到底的態度，謹慎執行公司策略，以逐步提升中國市占率。