SIA：2021年全球晶片銷售額創新高 估2022年成長將放緩

美國半導體行業協會（SIA）周一（14 日）表示，2021 年全球晶片銷售額達到創紀錄的 5,559 億美元，較去年成長 26.2%，並預估隨晶片製造商繼續擴大產能已滿足需求，2022 年全球晶片銷售額將成長 8.8%。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 談到 2022 年晶片銷售額成長將大幅放緩時表示，晶片需求仍非常強勁且傾向成長，只不過不會出現疫情期間那般的彈弓效應（Slingshot Effect）。

Neuffer 說，2020 年的晶片銷量較前一年成長 6.8%，而 2021 年是自 2018 年以來晶片銷量首次突破 1 兆。

台積電 (2330-TW)、三星電子與英特爾等主要半導體製造商，在過去一年已宣布投資數百億美元資金蓋新工廠，對此，Neuffer 認為數位化趨勢將更進一步推高晶片需求，也說未來大量的需求將會推動這些製造商非常積極的蓋新廠。

Neuffer 表示，2021 年半導體銷量為 1.15 兆，其中成長最快的是能夠承受高溫與其他物理挑戰的車用晶片，該類晶片銷售額較前一年成長 34%，達到 264 億美元，銷量成長 33%。

SIA 稱，中國仍是最大的半導體市場，2021 年銷售額總計 1,925 億美元，成長 27.1%。