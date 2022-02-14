俄烏情勢嚇趴台股 法人：拉回可擇優布局半導體等四大族群

俄羅斯與烏克蘭戰事一觸即發，使得美股道瓊工業指數在近兩個交易日大跌逾千點，連帶台股今 (14) 日也嚇趴重挫超過 300 點，「萬八」再度跌破，法人表示，俄烏局勢日益緊繃，台股也難逃一劫，但是逢拉回可擇優布局半導體等四大族群。

美國白宮週五示警俄烏戰事即將開打，緊急撤僑，美股四大指數尾盤大跳水，科技股再度成為拋售的重災區，那斯達克大跌 2.78%，費城半導體指數狂瀉 4.83%，俄羅斯股市慘跌近 5%，市場人心惶惶。

中信綠能及電動車 ETF 經理人張苡琤則表示，開春以來台股大盤指數連續走高，周五受美股拖累小幅回檔，目前市場除憂慮聯準會加速緊縮外，俄烏局勢日益緊繃，台股短線將呈現盤整格局。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊也指出，短線上預期縮表、俄烏情勢進展以及升息等利空將與強勁的企業獲利成長等利多相互抵銷，指數以時間換取空間，投資邏輯以選股不選市為原則。

雖然台股今日重挫，但日盛台灣永續成長股息基金投資團隊表示，台股現金殖利率在全球主要股市名列前茅，2021 年上市櫃公司獲利創歷史新高，預期配發的高額股息將提供下檔有力支撐，一旦股價拉回，投資價值浮現後，可望吸引低接買盤將進場支撐股價。

操作上，張苡琤建議，可選擇基本面強勁，具趨勢前景產業，如半導體、車用電子、太陽能、風電等四大族群，尤其值得注意綠能發展，去年受疫情及原物料價格高漲影響，原先預定 2021 年完成的太陽能及離岸風電裝機量進度遞延至 2022 年，觀察目前相關廠商在手訂單相當樂觀，2022 年預計離岸風電 2~3 個案場將陸續建置完成，2022、2023 年預估產值將分別年增 40%、50%，長期發展具期待空間，建議逢回可分批低接。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊則建議，仍看好半導體、5G 手機、智能車、伺服器以及金融股等族群。