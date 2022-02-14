布拉德：Fed信譽岌岌可危 需提提前收緊政策

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）周一（14 日）再次發表鷹派言論，表示由於通膨數據驚人，聯準會（Fed）需提早升息因應，否則將危及 Fed 控制通膨數據的信譽。

布拉德受 CNBC 專訪時表示，與過去相比，這次的通膨數據非常的高，因此應比原計畫更早取消之前的寬鬆政策，他同時也說，Fed 控制通膨數據的信譽岌岌可危，必須立即對數據做出反應，相信 Fed 能以一種有組織且不破壞市場的方式完成對通膨的控制。

布拉德上周曾表示 Fed 需要對通膨衝擊做出更大的反應，支持在 7 月 1 日前將利率累積上調 100 個基點（4 碼），此外受彭博採訪時曾預估到 2022 年底將升息 7 次，每次上調幅度為 25 個基點（1 碼）。

聯邦公開市場委員會（FOMC）官員皆表示希望在 3 月開始升息，不過布拉德是其中立場最為鷹派的一位，其他官員認為在 3 月的會議利率上升息 1 碼就足夠了。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前表示，若是升息太過激進，恐怕會給 Fed 的目標帶來反效果，可能暗示她並不認同在下月一次升息 0.5 個百分點（2 碼）。戴莉表示傾向在 3 月採取行動，然後觀察、衡量並在在最好的時機進行下一次升息。

不過布拉德堅稱通膨已持續數月，Fed 需要在使用工具控制物價方面採取有力措施，針對上周公布的 1 月校費者物價（CPI）數據，布拉德自己解讀的不僅僅只是當月報告數據，過去 4 份報告一併顯示美國通膨正在擴大並可能加速。

布拉德說，目前通膨對中低受入家庭非常不利，消費者信心正在下降，這並非是一個好的情況，並表示 Fed 需捍衛設下的通膨目標，讓目前的通膨回到 2%。

儘管通膨飆升，但 Fed 計畫在下個月再購買 200 億美元的美國公債與近 280 億美元的抵押擔保證券（MBS），然後在 3 月結束購債計畫。