〈強茂收購虹冠電〉擬以每股80.8元拿下最多3成股權 溢價18%

二極體廠強茂 (2481-TW) 今 (14) 日召開董事會通過，以每股 80.8 元公開收購虹冠電 (3257-TW) 普通股股份，以虹冠電今日收盤價計算，溢價率 17.96%，公開收購期間為 2 月 16 日至 3 月 17 日，最高收購數量 2400 萬股、最低收購數量約 400 萬股，分別占虹冠電 30%、5% 股權，若收購股權比率達最低收購股数，本次公開收購即為成就。

強茂表示，此次公開收購取得虹冠電普通股，主要基於財務性投資目的，雙方事前並無接觸；虹冠電為電源管理 IC 供應商，產品包括功率積體電路、電源模組、場效電晶體、快速恢復二極體，產品應用包括消費型、電腦、工業等，去年營收 12.96 億元，營運績效及獲利穩定成長。

中長期而言，強茂投資虹冠電除了可認列合理投資收益外，也希望能藉此尋求雙方進一步合作，如擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

強茂指出，公司長期致力製造生產半導體分離式元件，產品包括二極體、TVS 突波抑制器及電晶體，近年專注 MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array 等相關產品設計開發，並佈局第三代半導體材料碳化矽 (SiC)，可應用於資料中心、工控、車用，電動車及 5G 等高階市場。

強茂集團致力半導體產業，在追求碳中和的大時代中，綠色能源發展為功率半導體帶來機會，公司發展產品致力於「提高效能、減少功耗、降低溫度」，往永續發展目標努力邁進。