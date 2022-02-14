〈稅收統計〉1月稅收2032億元 創歷年同月新高

財政部今 (14) 日公布 1 月實徵淨額 2032 億元，較去年同期增加 158 億元，稅收創歷年同月新高，較去年增 8.4%，其中以綜所稅增加 93 億元、營業稅增加 67 億元、營利事業所得稅增加 31 億元較多，但證交稅與貨物稅則分別減少 38 億元、12 億元。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，包括營業稅、關稅以及贈與稅的單月稅收均創下歷年同月新高；值得注意的是，受惠承攬契約增加，帶動印花稅單月稅收 20.2 億元，創下歷年單月新高。

在營業稅部分，1 月實徵淨額 900 億元，較去年同月增加 67 億元、年增 8.0%，主因國內產銷活動穩定，進口礦產品、電子零組件、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率的營業人申請退稅增加交互影響所致。

關稅部分，1 月實徵淨額 111 億元，較去年同期增加 11 億元、年增 11.0%，主要為機 械及電機設備、調製食品等稅額增加。

在印花稅部分，單月稅收 20.2 億元，較去年同期增加 15.2%，主要來自於承攬契約增加所致，以縣市別來看，前三名分別為，台北市年增 1 億元、高雄市年增 0.67 億元、新竹市年增 0.32 億元。

另外，綜所稅部分，1 月實徵淨額 386 億元，較去年同期增加 93 億元、年增 32.0%，主因今年農曆 春節連假較去年提早，年終獎金之扣繳稅款提前入帳，加上房地合一課徵所得稅及盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

至於證交稅部分，美國升息、縮表引發股市震盪，投資人也陷入觀望，根據財政部統計，1 月證交稅再度跌破 200 億元關卡，僅剩 174 億元，年減幅 17.8%，終止連續 27 個月正成長，也是 2019 年 7 月以來最大降幅。

陳玉峰指出，在烏俄局勢緊繃的情況下，假設兩國真的開戰，預計資本市場將首當其衝，進而影響 2 月證交稅表現。

