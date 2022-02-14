〈台股盤後〉國際不確定因素籠罩 摜破萬八恐探季線支撐

受到俄烏戰火不確定性衝擊，加上美國升息腳步接近，主要亞股今 (14) 日全面走弱，台股同樣遭受空襲，開低走低摜破萬八關卡，最低一度來到 17965 點，終場以 17997.67 點作收，下跌 313.27 點，直接失守月線支撐，法人認為，若美股未能回穩，接下來台股將再探季線支撐，所幸今日量能縮至 2594 億元，觀望情緒仍濃，尚未造成過度的多殺多格局。

從 50 大權值股來看，除了萬海漲近半根停板、和泰車和中華電等穩在平盤上，多數都走弱，聯電在停工利空影響下，跌超過 4%，聯發科、國巨、台達電、南電、富邦媒、研華、瑞昱和友達跌逾 3%，日月光投控、聯詠、豐泰、中租 - KY、國泰金、欣興和台積電均跌超過 2%。

多數族群股價也走弱，砷化鎵族群中，全新重挫超過 7%，宏捷科跌逾 4%，聯亞跌逾 3%，穩懋也跌 2% 之上。

電子材料族群漲多回跌，三福化重挫超過 9%，達興材料跌近 7%。

太陽能族群中，天方能源跌超過半根停板，元晶、安集、倉和、太極、茂迪均跌超過 4%，中美晶和達能跌 3% 之上，碩禾、新晶投控、國碩和聯合再生均跌逾 2%。

IC 相關設計族群中，宏觀跌停，信驊、晶宏均跌 8%，亞信、力旺、力智、瑞鼎跌 7% 之上，世芯 - KY、晶心科、新唐、智原、鈺創和威盛均跌逾半根停板，而茂達、旺玖、威鋒電子、立積、紘康、聯傑、海德威、矽統、普誠等均跌超過 4%。

半導體族群在晶圓雙雄同步下跌的狀態下，世界和嘉晶跌超過 5%，光罩、力積電、昇陽半導體和茂矽等均跌逾 3%。

統一投顧指出，俄烏緊張情勢升高，指數動盪難免，不過，SUMCO 釋出 12 吋和 8 吋矽晶圓漲價通知，以及產業供不應求將推動報價續漲至 2024 年等利多訊息，相關個股仍可正向看待。

元大投顧則表示，進入虎年後變數多，操作難度更加提高，市場焦點勢必回歸基本面，隨著元月營收陸續公告，建議投資人選股可參考各項數字，承接低本益比高殖利率、具價值型個股。