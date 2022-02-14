力士今年營收逐季成長 預計3月中旬上櫃

MOSFET 業者力士 (4923-TW) 即將在 3 月中旬掛牌上櫃，總經理鍾明道今 (14) 日表示，訂單已看至年底，營收可望逐季成長，且在晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 支援下，今年產能取得增加 20-25%，看好全年營運續創高。

力士資本額約 2.5 億元，主要從事 MOSFET 銷售，包括成品、半成品 Wafer，產品應用涵蓋筆電、手機、電池、電視面板等，為業界少數擁有自家專利結構的業者，與世界先進共組封閉式製程平台，可滿足客戶高客製化產品需求，營收比重約 77%。

隨著 MOSFET 去年大缺貨，力士去年前三季營收 8.3 億元，已超越前年全年，毛利率 26.68%，營益率 15.29%，稅後純益 1 億元，同樣較前年全年 0.15 億元大幅成長，每股稅後純益 4.11 元。

展望全年，鍾明道看好，受惠筆電、手機、電池等產業客戶需求續強，加上取得更多晶圓產能的效益顯現、與 IC 設計共同研發的產品開始出貨，今年營收將逐季成長；力士 1 月營收 1.03 億元，創下單月歷史新高。

以產品銷售區分，MOSFET 及半成品 MOSFET Wafer 營收比重達 77.73%，二極體、Transistor、其他則分別是 16.36%、4.78% 與 1.13%，若以應用區分，筆電營收比重達 36%，手機 26%、電視與螢幕約 10%、電池芯 14%、電源 2%、網通 3%，其他類產品比重則約 9%。