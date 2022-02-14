台股摜破萬八 外資狂殺逾200億元 三大法人賣超239.4億元

俄烏對峙局勢升溫，亞股今 (14) 日應聲倒地，台股也摜破萬八，電子權值股慘遭空方狙擊，終場大盤重挫 313 點，收在 17997 點，跌破月線及五日線，回測季線支撐，成交值僅 2594 億元。外資狂砍 206 億元，三大法人共賣超 239.4 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天大舉提款 206.72 億元，終止連續 3 個交易日買超；投信逆勢加碼買超 19.83 億元，為連 10 買；自營商持續賣超 52.47 億元。三大法人合計賣超 239.4 億元。

受到費半重挫影響，台股半導體族群今天倒地，台積電股價大跌 2%，收 637 元，聯電重摔超過 4%，收 53 元，創逾半年新低，聯發科同步挫近 4%，收 1105 元，驚險守住月線。其他電子指標股包括台達電、國巨、瑞昱、研華等賣壓都相當沉重。

金融股同步遭到狙擊，國泰金大跌逾 2%，富邦金、華南金、台新金等也都下跌逾 1%。航運股方面，貨櫃三雄 1 月營收表現亮眼，傳出近期又將調漲運價，帶動股價抗跌，萬海逆勢大漲 4.6%，但長榮、陽明尾盤賣壓出籠，終場雙雙跌逾 1%。

中小型股今天殺聲隆隆，賣方鎖定 IC 設計族群，包括威盛、智原、新唐、鈺創、研通等，均大跌逾半根停板。千金股普遍跳水，AES-KY 股價摜壓至跌停，收 1395 元，信驊重摔逾 8%，力旺、世芯 - KY、旭隼也大跌 5-7%。