〈焦點股〉營收佳音+運價漲聲響 貨櫃三雄逆勢大盤強勁上漲

貨櫃三雄元月營收在淡季中寫下佳績，海運第一季供需仍吃緊，市場傳出，亞歐各大航商明 (15) 日起又將調漲美國線運價，市場買盤今 (14) 日力挺三雄，萬海 (2615-TW) 盤中勁揚逾 7%，逼近半年線，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也在盤上表現，較大盤抗跌。

台股今天賣壓出籠，半導體族群哀鴻遍野，金融、傳產股也倒成一片，指數重摔逾 300 點，摜破萬八關卡，但貨櫃三雄無懼大盤狂跌，長榮以平盤開出後，一度漲逾 3%，最高來到 135.5 元；陽明盤中同步漲逾 3%，最高衝上 115.5 元；萬海漲幅更加凌厲，盤中攀至 185 元，大漲超過 7%。

貨櫃航商每年第一季多為淡季，但近一、兩年海運供需失衡，帶動運價維持高檔，尤其是美國線，市場傳出，達飛每 FEU 上漲 2000 美元，中遠海控、長榮、現代商船也陸續調漲附加費上看 2000 美元。

長榮 1 月合併營收達 568.41 億元，月增 8.84%，年增 99.9%；陽明來到 355.9 億元，月增 1.38%，年增 74.07%；萬海也首度衝破 300 億元大關，來到 325.11 億元，月增 39.82%，年增 140.03%，貨櫃三雄營收全面改寫單月新高。

其他航運股方面，航空雙雄虎年開紅盤以來連日走揚，今天賣壓湧現，長榮航跌破 30 元關卡，華航也下挫逾 3%，不過，台驊投控、慧洋 - KY、台船等仍在盤上表現。