貨櫃三雄1月營收同寫新高 萬海首度衝破單月300億元

繼長榮 (2603-TW) 公布 1 月營收淡季不淡，再度衝出歷史新高後，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 今(11) 日公布 1 月合併營收同步創單月新高，陽明來到 355.9 億元，月增 1.38%，年增 74.07%，萬海也首度衝破 300 億元大關來到 325.11 億元，月增 39.82%，年增 140.03%，整體來看，1 月貨櫃三雄即處於淡季，仍是大贏家。

陽明說明，1 月適逢農曆年前出貨旺季，市場需求強勁推升整體運價上漲，同時，由於市場供需缺口擴大，使平均運價較去年同期大幅上漲。

據 SCFI(上海航運交易所綜合指數) 統計，截至 1 月 28 日指數來到 5010 點，較上月略下滑 1%，其中，西北歐線運價為每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 7,780 美元，與上月持平，而美西線運價為每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 7,957 美元，較上月上升 4%，僅美東線為每 FEU 10,985 美元，略較上月下跌，但仍處於相對高檔。

陽明認為，受到疫情持續影響，塞港和碼頭壅堵情況依舊嚴峻，加上各國港口管制，全球運輸人力調度吃緊，供應鏈壅塞問題短期難以緩解，預計 2 月下旬貨量再度湧現，有助於支撐運價。

此外，美西碼頭勞資合約談判協商在即，料為供應鏈增添變數，對於今年海運市場看法維持審慎樂觀。

陽明進一步分析，目前美西 - 洛杉磯 / 長堤港塞港狀況持續，但雙港碼頭的久滯櫃占比自去年 10 月的 40% 已下降至今年月的 10%，在外海等待入港作業的船舶也從去年尖峰期的破百艘降至目前的 80 艘左右，然而，由於美國疫情仍持續延燒中，後續碼頭作業效率能否繼續改善，需要持續觀測。

而歐地港口因碼頭後線的容量與轉運效率，難以配合集中到港的作業量，也導致後線壅塞影響前線靠泊的連鎖效應。