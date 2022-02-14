〈光寶科法說〉Q4純益季減19% 全年每股賺6.01元創歷史新高

光寶科 (2301-TW) 今 (14) 日召開法說，公布第四季財報，受到提列光碟機事業商譽損失影響，獲利季減 19%，每股純益 1.11 元，不過，全年稅後純益仍達 138.8 億元，年增 39%，每股純益 6.01 元，創歷史新高。

光寶科第四季營收 445.69 億元，季增 6%，年增 8%，毛利率 17.3%，季減 2 個百分點，年增 1.1 個百分點，營益率 8.1%，季減 0.3 個百分點，年增 3.7% 個百分點；稅後純益 25.09 億元，季減 19% ，年增 25% ，每股純益 1.11 元。

光寶科去年全年營收 1648.28 億元，年增 5% ，毛利率 18.5%，年增 1.1 個百分點，營益率 7.9%，年增 1.4 個百分點；稅後純益 138.8 億元，年增 39% ，每股純益 6.01 元。

光寶科指出，第四季因提列光碟機事業商譽減損 9.6 億元，若不含該筆影響，稅前盈餘約為 41 億元。

光寶科全年光電部門占整體營收 20%，受惠綠能、工控、AR/VR 穿戴裝置等市場需求成長，以及高階 Mini LED 出貨暢旺，光電部門年成長 16%。

雲端及物聯網部門全年營收占比 27% ，主要來自雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品，以及伺服器機殼出貨成長，營收年增 11%；資訊及消費性電子部門營收佔比達 53%，年成長 7%。