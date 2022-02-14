集保拚數位轉型 去年每股純益14.03元創新高

集保結算所今 (14) 日公布去年獲利，營收 100.33 億元，稅後純益 60.96 億元，每股純益 14.03 元，營業收入與每股純益純益雙創新高。

集保表示，去 (2021) 年配合主管機關「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」等重大政策推動，集保結算所以金融科技核心能力，積極發展數位創新，包括集保 e 手掌握、視訊輔助股東會平台、ESG 資訊平台、債票券交易單據區塊鏈、退休準備平台等多項具體措施，協助建構我國金融市場數位基礎建設。

「推動業務數位轉型」方面，集保 e 手掌握 APP 用戶數已達 302 萬戶，除了提供投資人可以查詢跨證券商的存券資訊外，為了滿足投資人能掌握投資帳戶款券交易及餘額資料。

集保表示，配合資本市場藍圖開放銀行政策，擔任第三方服務提供者 (TSP)，自去年 4 月 27 日起至今已與 11 家銀行合作，投資人可跨不同往來銀行檢視個人銀行存款帳戶。

另配合資本市場藍圖推動「開放證券」政策，共同成立「開放證券推動委員會」，協助完善架構與規範，整合業界資源，促進國內發展應用。此外，集保結算所也率先以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價之債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決固定收益商品市場 30 多年來派員或郵寄交割的痛點，有效提升整體作業效率。

另外，在「大數據發展」方面，集保自 2018 年起將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用大數據分析技術，提供基金市場等視覺化互動式的監理資訊，目前已提供超過 30 餘項的業務應用項目。

在「推升公司治理與 ESG」方面，目前已協助 1930 家公司順利召開股東會，疫情警戒期間並積極透過媒體管道，加強宣導多使用電子投票，包括電子投票總筆數、總權數均較去年成長，平均電子投票占股東會出席股數之比率為 62.7%，再創新高。