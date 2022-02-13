海外投資熱潮夯 國銀理財平台大車拚

近年民眾積極進行海外投資，金額逐年攀升，國銀紛紛推出多元化的投資理財工具，像是定期定額平台、智能理財服務、海外 ETF 申購等，包括永豐銀、北富銀、玉山銀以及台新銀，都有提供海外投資的平台，鼓勵客戶善用理財工具、搭配時間複利，追求資產穩健成長。

據統計，去 (2021) 年國內證券商受託買賣外國有價證券成交金額，累積達新台幣 4.3 兆元，年成長超過 14%；其中，又以美國市場最受投資人青睞，占整體海外投資 77%。

看準海外投資熱潮，永豐銀行旗下「永豐 ibrAin 智能理財」運用股債互補特性，以境外掛牌美國、非美已開發股票 ETF 與債券 ETF 為投資標的，透過「資產再平衡」理性投資機制，適時建議客戶做部位加減碼，去年更首創客戶免跑分行、線上即可簽署投資顧問委任契約。

「大戶 DAWHO」數位帳戶則整合集團資源推出「大戶投」，以 DAWHO 數位帳戶作為股票交割戶，便利年輕族群輕鬆敲進台、美股，至去年底累積近 20 萬用戶完成綁定；加上首創「ShareShares」平台，新台幣 1000 元即可定期定額投資美國股市、熱門 ETF 逾 30 檔精選標的，即日起至今年 12 月底享申購手續費 0.3% 優惠，賣出免手續費。

而去年初永豐 MMA 金融交易網上推出的「美股專區」則有超過 450 檔美股、170 檔海外 ETF 供選擇，客戶可在專區輕鬆查詢個股相關數據、快速連結下單。

台北富邦銀行則提供美國股票與 ETF 申購，申購與賣出手續費皆為 1.5%。

玉山銀行海外 ETF 視各產品不同，買進手續費約 1-2%、贖回手續費約 0.5-1%，可申購超過 150 檔全球市場 ETF。

台新銀行境外 ETF 申購和贖回手續費落在 1-1.5% 不等，但設有最低收取金額。