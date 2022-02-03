〈虎年外幣投資術〉美元續強卻非向上突破 可搭配三種外幣布局

隨聯準會逐步邁向緊縮之際，銀行業者看好金虎年美元長線維持偏升格局，但卻認為美元強勢環境雖延續，不過將為高檔震盪的格局，而非持續向上突破。外幣投資除了首選美元，銀行業者也看好日圓、人民幣、和歐元。

中信銀行財富管理產品處副總謝宗權表示，美國聯準會自 2021 年 12 月開始的論述快速轉向鷹派。12 月的 FOMC 會議當中，將「通膨為暫時性」的措辭刪除，傳遞將更關注通膨的訊號，宣布加速結束購債，並在利率預測點陣圖中顯示 2022 年將加快升息速度。

而在 2022/1/5 公布的會議紀錄當中，更出現了資產負債表縮減的討論，讓市場更加聚焦在聯準會貨幣政策正常化的討論上，各大投資機構紛紛端出更鷹派的預測，金融資產價格的波動也因此放大；在美國貨幣政策緊縮的預期下，美元將持續成為焦點貨幣。

不過，謝宗權認為，美元強勢環境雖延續，但將為高檔震盪的格局，而非持續向上突破。主要原因是美國匯利率的反應時間並不同步：相較於美國長天期利率近期才強烈反應聯準會政策預期，美元指數在 2021 年 12 月就已率先反應並突破 96，已經接近 2014 底以來的高位區間。

其次是目前市場已大致反映聯準會 2022 升息四碼的預期，謝宗權表示，雖美國最新的消費者物價年增率來到 7%，再度創下近 30 年來的新高，但這已在市場的預期當中。展望後續，高漲的能源價格如歐洲天然氣價格預期將有所緩解，原油供需漸趨平衡預期可使原油價格維持在 80 美元 / 桶上下，航運價格不再創高，以及採購經理人指數當中的「供應商交貨時間」分項維持改善，都有利於通膨在下半年緩步下滑。

謝宗權表示，惟須留意的是，本波通膨的形成包括長期結構性因素，如長期投資不足、碳中和及美中競合下的資源搶奪與去全球化，疊加通膨中包括租金、薪資等長期穩定的分項亦出現強勁增長，因此通膨長期將呈現「進二退一」的趨勢。中國信託預期聯準會今年升息 4 碼，縮表也將提前至今年第三季進行，但不致再端出更鷹派的規劃，使美元維持高檔震盪而非持續向上突破。

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文也表示，通膨當前，美國聯準會將加快實施利率正常化，可能於今年上半年升息，之後並展開縮表，使美元較其他貨幣利差擴大推升美元走強。

國泰世華銀行財富管理部協理李鼎倫則表示，隨聯準會逐步邁向緊縮之際，美元長線維持偏升格局下，利用新臺幣偏強時分批換匯，不只是個人投資理財的良好時機。此外，美元計價的商品無論股票、固定收益商品，選擇性相對於新臺幣商品更多元，可提供不同屬性的投資人較多選擇。

外幣投資除了首選美元，在美元高檔盤整的格局下，投資人也關切是否有其他外幣可以佈局，李鼎倫表示，國人熱愛赴日旅遊，但過往兩年疫情導致旅日人數銳減。可以想見，待春暖花開、揮別疫情之時，被壓抑的旅日需求勢必大幅爆發。另一方面，受惠疫情導致電子業出口倍增、出國旅遊花費減少，在在支持新臺幣的表現遠較其餘非美貨幣強勁，但隨疫後生活回歸正常，疫情導致的新臺幣利多亦將淡去。國泰世華銀行建議，民眾不妨把握新臺幣兌日幣匯價升至歷史相對高位之際購買日幣，以備赴日旅遊之需求。

而謝宗權也認為，非美貨幣便將有輪動反彈升值的契機，就第一季而言，在日本經濟預期有所上修、避險性質、價位已低等因素共振下，日圓將有升值的空間。

吳傳文則看好人民幣，他表示，中國將於下半年召開二十大，經濟成長將再度成為重點議題，預期將有經濟激勵措施使經濟基本面轉佳，使人民幣匯價獲得支撐。

謝宗權還指出，歐元區受制於 2021 年底防疫措施升級，短線景氣動能不佳，但一般預期第二季歐元區景氣將繳出不錯的成績單，屆時歐元可望有所表現。