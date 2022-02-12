美鋼鐵價格跌至52周新低 業者示警今年需求恐低於預期

美國大型鋼鐵廠 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 周五 (11 日) 為鋼鐵業帶來壞消息，認為今年年底需求恐低於原先預期，美國國內熱軋鋼捲價格應聲跌落至 1 年多來新低。

Cleveland-Cliffs 表示，上季表現下滑的罪魁禍首是汽車業晶片短缺問題未解，阻礙該公司汽車客戶的需求。Cleveland-Cliffs 執行長 Lourenco Goncalves 去年第三季預估，2021 年息前稅前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將達 55 億美元，然而最終僅 52.6 億美元。

Goncalves 表示，去年第三季開始意識到汽車客戶無法在第四季解決供應鏈問題，使該產業需求動能疲軟，因此第四季將業務重點轉向鋼鐵加工設施的維護。

鋼鐵股周五普遍下跌，Cleveland-Cliffs 重挫 9.78% 至每股 18.92 美元，美國鋼鐵 (X-US) 股價下跌 2.27% 報每股 23.68 美元，紐科 (NUE-US) 下跌 2.26% 至每股 118.41 美元。

美國鋼鐵業近期正出現大量利空消息，美國熱軋鋼捲在去年 8 月攀抵每噸 1945 美元的紀錄以來，至今已下跌逾 40%，周五下跌 1.22% 報每噸 1131 美元，創 2021 年 1 月以來新低。

汽車市場、美國鋼鐵的大規模客戶需求在去年秋季開始趨緩，加拿大鋼鐵業者 Stelco 控股公司主管表示，北美鋼鐵市場未來幾個月將很難熬，原因是庫存上升、需求下滑已導致供過於求，市場就像「下墜的刀子」，目前還看不到盡頭在哪，

儘管如此，Goncalves 認為，今年市場前景還算樂觀，汽車客戶交貨狀況有所改善，預計晶片短缺將在 2022 年趨緩，與去年相比，汽車業今年有望需要更多鋼鐵。