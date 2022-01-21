看衰鋼市前景！業者警告北美市場供過於求如「下墜的刀子」 鋼鐵股挫跌

加拿大鋼鐵業者 Stelco 控股公司主管表示，北美鋼鐵市場未來幾個月將很難熬，原因是庫存上升、需求下滑已導致供過於求，市場就像「下墜的刀子」，目前還看不到盡頭在哪，美國鋼鐵 (US Steel)、紐科 (Nucor) 等鋼鐵股周四 (20 日) 應聲挫跌。

Stelco 執行長 Alan Kestenbaum 說：「鋼市就像下墜的刀子。問題是何時會反轉，而我們又身處景氣循環的哪個階段？我想終究會走到轉折點，只是還不知道會在哪裡觸底。」

這番對 2022 年黯淡的展望，和風光的 2021 年形成鮮明對比：由於美國國內鋼鐵價格狂飆 94%、達到接近每短噸 2000 美元的高點，大型鋼鐵業者去年全年獲利可望創新高。

Stelco 周四在多倫多收低 6.3%，美國的鋼鐵股回吐稍早漲幅，美國鋼鐵 (X-US) 重挫 5.75%，紐科 (NUE-US) 挫跌 3.75%、Cleveland-Cliffs(CLF-US) 跌 3.79%、Steel Dynamics(STLD-US) 跌 3.39%。此外，標普 500 追蹤 14 檔鋼鐵股的指數重挫 3.5%，本周可能創下去年 6 月至今最大跌幅。

Kestenbaum 是最早釋出悲觀展望的鋼鐵業界人士，他兩周前警告，Stelco 鋼鐵出貨量將遭遇打擊，Omicron 變種病毒擴散影響員工出勤，甚至波及客戶的人力調度。

但他周四進一步說明，汽車業和營建業都回報庫存上升、客戶需求枯竭，使鋼市展望更悲觀。「我兩周前認為，鋼市只是缺乏能見度，但現在我們更清楚看見正在發生的事：供應明顯過剩、需求明顯萎縮。」

Metals Service Center Institute 統計，美加的鋼鐵出貨量從去年 8 月至今驟減 17%，庫存增加 15%。鋼鐵指標價格在 8 月底漲至歷史新高到現在共下跌逾 26%，分析師認為通膨壓力和需求放緩可能讓鋼鐵類股很難在 2022 年繼續大放異彩。

相較於供給過剩且前景黯淡的北美鋼鐵市場，其他工業金屬如鋁、鎳和銅礦，最近紛紛因為全球供給疑慮而大漲，許多地方的消費者無法取得生產啤酒罐、洗衣機和汽車所需的原物料。

儘管如此，目前鋼鐵價格每噸約 1440 美元，仍遠超過前一波約 840 美元的歷史高點。