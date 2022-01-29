業界看法不同調 美國鋼鐵CEO：鋼價將趨穩 不會進一步下跌

美國鋼鐵 (X-US) 執行長周五 (28 日) 受訪時表示，押注鋼價還會進一步下跌的人可能要失望了，他預測，目前美國國內的鋼價雖然只有去年 8 月將近一半，但長期均價將高於過去 10 年平均值。

美國國內鋼價目前約每噸 1170 美元，回顧去年 8 月一度直逼 2000 美元。美鋼執行長 David Burritt 說，雖然他不認為鋼價足以回到去年 8 月的水準，但長期均價將高於過去 10 年。

他說：「我不知道是否會復甦，我自認在這方面不是最厲害的投機者。(但) 價格將保持在能讓我們交出優越表現的水準。」

美國整個鋼鐵產業去年交出史上獲利數一數二豐厚的一年，卻因為供應鏈中斷衝擊消費者，面臨強勁需求能否持續的質疑。

加拿大鋼鐵業者 Stelco 上周表示，由於需求萎縮、供給增加，北美鋼市如同「下墜的刀子」。BMO 資本市場認為，美國鋼鐵在價格下跌的情況下仍增加供給，Wolfe 研究公司則說，據聞顧客正在砍單，第 1 季的鋼鐵業景氣將下滑。

不過，美鋼的 Burritt 以積壓訂單數據說明自己為何看法相對樂觀，並指出家電、汽車等產業受制於晶片短缺無法全力生產，對鋼鐵的需求實際上是受到抑制的。

美鋼周四公布的第 4 季財報好壞參半，營收猛增 119% 至 56.22 億美元，不過調整後每股盈餘 3.64 美元，遠低於市場預期。不過美鋼另宣布庫藏股計畫加碼 5 億美元，激勵周五股價勁揚 5.1% 至每股 19.54 美元。

Burrit 正帶領美鋼把業務重心從傳統合金生產轉型，朝電弧爐煉鋼發展。